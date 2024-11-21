Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» и «МЮ» могут купить полузащитника «Бенфики» за € 60-70 млн

«Ливерпуль» и «МЮ» могут купить полузащитника «Бенфики» за € 60-70 млн
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к 23-летнему полузащитнику «Бенфики» Оркуну Кёкчю. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, португальский клуб оценивает турецкого футболиста в € 60-70 млн. При этом «Ливерпуль» имеет больше шансов на подписание Кёкчю, поскольку игрок уже работал с главным тренером мерсисайдцев Арне Слотом в период их нахождения в «Фейеноорде».

В нынешнем сезоне Кёкчю принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме
Стала известна позиция «Ливерпуля» по возможному приобретению Тчуамени

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android