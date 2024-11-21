«Ливерпуль» и «МЮ» могут купить полузащитника «Бенфики» за € 60-70 млн

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к 23-летнему полузащитнику «Бенфики» Оркуну Кёкчю. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, португальский клуб оценивает турецкого футболиста в € 60-70 млн. При этом «Ливерпуль» имеет больше шансов на подписание Кёкчю, поскольку игрок уже работал с главным тренером мерсисайдцев Арне Слотом в период их нахождения в «Фейеноорде».

В нынешнем сезоне Кёкчю принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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