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У «МЮ» нет денег на покупку Коло Муани, клуб связался с «ПСЖ» для аренды — Le10sport

У «МЮ» нет денег на покупку Коло Муани, клуб связался с «ПСЖ» для аренды — Le10sport
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«Манчестер Юнайтед» не располагает средствами для покупки 25-летнего нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани, однако готов предложить французскому клубу вариант с арендой игрока до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает Le10sport.com.

По информации источника, переговоры между сторонами продолжатся до конца нынешнего года. Финальное решение будет за футболистом.

В сезоне-2024/2025 Коло Муани сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 40 млн.

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