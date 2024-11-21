Нападающий молодёжной сборной России: ждал, что игры в Бразилии будут сложными

Нападающий ФК «Краснодар» и молодёжной сборной России Александр Кокшаров высказался о проведённых товарищеских матчах с клубами Бразилии.

«Ждал, что эти игры будут сложными. Первые две команды — это хорошие клубы Бразилии, академии. Третий матч — с уже взрослой командой, боевитой. Думаю, они знали про наше первое турне, были настроены, поэтому нам нужно было с первых минут быть готовыми бороться, выигрывать», — приводит слова Кокшарова «РБ Спорт».

Напомним, накануне молодёжная сборная России одержала серию из трёх побед, играя с молодёжными бразильскими клубами. Сначала национальная команда встретилась с «Флуминенсе» (2:1), далее вышла на поле с «Ботафого» (4:1) и сыграла с основным составом «Сан-Кристована» (4:0).