Рис Джеймс получил очередную травму, капитан «Челси» отыграл 241 минуту в этом сезоне

Правый защитник и капитан «Челси» Рис Джеймс не сможет принять участие в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Лестером», который состоится 23 ноября.

«Он [Джеймс] точно не выйдет на поле в эти выходные, а дальше посмотрим. Пока мы не знаем, как долго он будет отсутствовать. Я знаю, что это нелегко. Рису тяжело каждый раз, когда он получает травму, но мне ещё хуже. Джеймс должен смириться с этим. В эти выходные он не поможет нам. К сожалению, он почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии», — приводит Daily Mail слова главного тренера «Челси» Энцо Марески.

С августа по октябрь Джеймс восстанавливался после травмы подколенного сухожилия. В нынешнем сезоне защитник провёл на поле 241 минуту.

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