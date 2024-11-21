Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду ответил, может ли он сыграть в одной команде со своим сыном по примеру Леброна

Роналду ответил, может ли он сыграть в одной команде со своим сыном по примеру Леброна
Комментарии

39-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос популярного блогера Мистера Биста, планирует ли футболист сыграть на профессиональном уровне в одной команде со своим сыном Криштиану Роналду-младшим по примеру баскетболиста Леброна Джеймса и его сына Бронни Джеймса, выступающих за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Ему 14 лет, так что посмотрим, как будут обстоять дела с моими ногами», — сказал Роналду в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Леброн Джеймс и его сын Бронни впервые сыграли вместе 7 октября 2024 года в предсезонном матче НБА с «Финикс Санз». Команда из Лос-Анджелеса уступила со счётом 114:118.

Материалы по теме
Родри — о «ЗМ»: у Испании был величайший период, но шло время Месси и Роналду

Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android