Роналду ответил, может ли он сыграть в одной команде со своим сыном по примеру Леброна

39-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос популярного блогера Мистера Биста, планирует ли футболист сыграть на профессиональном уровне в одной команде со своим сыном Криштиану Роналду-младшим по примеру баскетболиста Леброна Джеймса и его сына Бронни Джеймса, выступающих за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Ему 14 лет, так что посмотрим, как будут обстоять дела с моими ногами», — сказал Роналду в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Леброн Джеймс и его сын Бронни впервые сыграли вместе 7 октября 2024 года в предсезонном матче НБА с «Финикс Санз». Команда из Лос-Анджелеса уступила со счётом 114:118.

Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча: