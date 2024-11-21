Лионель Месси появится на праздновании 125-летия «Барселоны»

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси посетит празднование 125-летия «Барселоны». Об этом сообщает Goal со ссылкой на Catalunya Radio.

По данным источника, президент каталонцев Жоан Лапорта отправил аргентинцу личное приглашение на гала-вечер в честь 125-летней годовщины основания клуба. Торжественное событие состоится 29 ноября в театре Лисео.

Отмечается, что нападающий принял приглашение и собирается посетить вечер.

Напомним, аргентинский футболист выступал за испанский клуб с 2003 по 2021 год. Всего за это время он провёл 520 матчей в составе «Барселоны». Вместе с клубом он завоевал чемпионство в 10 чемпионатах Испании, семь Кубков короля, восемь Суперкубков страны и ряд других наград.