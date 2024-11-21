«Это не сюрприз, люди любят меня». Роналду — о рекорде по подписчикам в соцсетях

39-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к популярности, которую он имеет в социальных сетях.

— Что ты почувствовал, когда достиг 1 млрд подписчиков во всех соцсетях? Ты самый подписываемый человек на планете.

— Хорошее достижение, но, если честно, для меня это не стало сюрпризом. Я знаю страсть людей ко мне и к футболу. Я всё ещё играю, поэтому это меня не удивляет, — сказал Роналду в видео на своём YouTube-канале.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча: