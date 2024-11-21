Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не сюрприз, люди любят меня». Роналду — о рекорде по подписчикам в соцсетях

«Это не сюрприз, люди любят меня». Роналду — о рекорде по подписчикам в соцсетях
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к популярности, которую он имеет в социальных сетях.

— Что ты почувствовал, когда достиг 1 млрд подписчиков во всех соцсетях? Ты самый подписываемый человек на планете.
— Хорошее достижение, но, если честно, для меня это не стало сюрпризом. Я знаю страсть людей ко мне и к футболу. Я всё ещё играю, поэтому это меня не удивляет, — сказал Роналду в видео на своём YouTube-канале.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Роналду ответил, может ли он сыграть в одной команде со своим сыном по примеру Леброна

Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android