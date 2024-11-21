«Ты счастлив в «Аль-Насре»?» Моуринью хочет, чтобы Роналду перешёл в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью связался с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чтобы узнать его мнение относительно потенциального перехода в турецкий клуб. Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, португальский специалист лично позвонил Роналду и спросил у него: «Ты счастлив в «Аль-Насре»? Говорят, ты хочешь покинуть клуб. Если ты намерен уйти, то не хочешь ли присоединиться к «Фенербахче»?».

Подчёркивается, что спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко уже связался с агентом Роналду.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча: