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«Ты счастлив в «Аль-Насре»?» Моуринью хочет, чтобы Роналду перешёл в «Фенербахче»

«Ты счастлив в «Аль-Насре»?» Моуринью хочет, чтобы Роналду перешёл в «Фенербахче»
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью связался с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чтобы узнать его мнение относительно потенциального перехода в турецкий клуб. Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, португальский специалист лично позвонил Роналду и спросил у него: «Ты счастлив в «Аль-Насре»? Говорят, ты хочешь покинуть клуб. Если ты намерен уйти, то не хочешь ли присоединиться к «Фенербахче»?».

Подчёркивается, что спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко уже связался с агентом Роналду.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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