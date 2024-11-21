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Галямин: отсутствие Карпина в «Ростове» в паузу — частичная проблема перед матчем с ЦСКА

Галямин: отсутствие Карпина в «Ростове» в паузу — частичная проблема перед матчем с ЦСКА
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Бывший футболист Дмитрий Галямин высказался об отсутствии главного тренера сборной РФ и по совместительству наставника ФК «Ростов» Валерия Карпина в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«РПЛ сейчас такой чемпионат, где любая игра может преподнести сюрприз, в том числе и в матче ЦСКА — «Ростов». Отсутствие Карпина в «Ростове» во время паузы на сборные — отчасти проблема для клуба. Но как это скажется на игре, никто сейчас сказать не сможет.

ЦСКА занял шестое место по итогам первого круга, что нельзя назвать провалом. Но по составу команда должна быть выше», — сказал Галямин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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