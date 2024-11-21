Галямин: если Чалов не будет забивать ещё три-четыре месяца в ПАОКе, придётся возвращаться

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о нападающем сборной России и греческого клуба ПАОК Фёдоре Чалове.

«Не видел игру Чалова в матче с Брунеем, потому что я её в целом не смотрел. Только ярые фанаты могут выдержать такое испытание, как матчи с Кубой и Брунеем (смеётся). Но хорошо, что Фёдора вызвали в сборную, нужно его поддержать. У нападающих такие моменты бывают. Хорошо, что он играл в сборной. Дай бог, чтобы его прорвало, потому что если ещё на три-четыре месяца он так зависнет в такой ситуации и не будет забивать в ПАОКе, придётся возвращаться назад», — сказал Галямин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Фёдор Чалов провёл за греческий клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить всего один мяч.