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Глушенков — лучший бомбардир из не топ-5 лиг мира по голам в расчёте на 90 минут

Глушенков — лучший бомбардир из не топ-5 лиг мира по голам в расчёте на 90 минут
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков с показателем в 1,56 является лучшим бомбардиром среди футболистов, играющих за пределами пятёрки сильнейших чемпионатов мира по количеству голов в расчёте на 90 минут (без учёта пенальти). Об этом говорят данные Международного центра спортивных исследований (CIES).

Согласно отчёту CIES, второе место занимает форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен — 1,39. Замыкает тройку лидеров крайний нападающий китайского «Шанхай Порт» Лэй У — 1,33.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в семи матчах чемпионата России, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей.

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