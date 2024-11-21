Роналду заявил, что не хочет побить рекорд Мистера Биста по числу подписчиков на YouTube

39-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду в беседе с блогером Мистером Бистом, чей канал на YouTube является самым популярным в мире, сообщил, что не хочет превосходить его по количеству подписчиков.

Роналду: Думаешь, я смогу обогнать тебя [по количеству подписчиков на YouTube]?

Мистер Бист: Нет, нет! (смеётся). Но всё зависит от того, что ты будешь делать. Если ты начнёшь приглашать других футболистов, снимать реакции на ваши лучшие моменты в матчах, тогда у тебя получится. Если ты нащупаешь ритм, то сможешь делать убийственный контент.

Роналду: Это твой рекорд. Я не хочу побить его, если честно, — сказал Роналду в видео на своём YouTube-канале.

Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча: