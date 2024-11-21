ПФК ЦСКА поздравил гимнастку Лалу Крамаренко со званием «Спортсменка года»

Московский футбольный клуб ЦСКА поздравил 19-летнюю гимнастку Лалу Крамаренко с победой в номинации «Гордость России: спортсменка года» на Национальной спортивной премии. Клуб опубликовал фотографии спортсменки с церемонии вручения у себя на странице в социальных сетях.

«Лала Крамаренко стала спортсменкой года по версии Национальной спортивной премии – 2024. Поздравляем!» — говорится в заявлении.

19-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой России, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачёте, победительницей и призёром международных этапов Гран-при. Также она стала победительницей в индивидуальном многоборье и в упражнениях с лентой на Играх стран БРИКС — 2024 в Казани, дважды выигрывала международный турнир «Небесная грация». В 2023 году Крамаренко выиграла многоборье в финале Кубка сильнейших.