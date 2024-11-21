Сёмин: сборная России заинтересовывает людей, она играет с интересом и душой

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об играх сборной России.

«Сборная России подстраивается под ту ситуацию, которая есть. На мой взгляд, правильно, что они со всеми соперниками играют с интересом и душой. Это самое главное. Футболисты стараются выполнять задания тренера. И самое основное: они заинтересовывают людей. Не зря такая большая посещаемость на матчах сборной России», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, накануне национальная команда провела два товарищеских матча – со сборными Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.