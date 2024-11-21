«Артём не будет обижаться на меня». Павлюченко — о словах «пёс вонючий» в адрес Дзюбы

Бывший нападающий сборной России и «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал слова «пёс вонючий», сказанные им в адрес форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Артём Дзюба прекрасно знает наши с ним отношения, и я знаю, что Артём никогда не будет обижаться на меня. Мы привыкли троллить друг друга. Это я так, для СМИ.

Я очень хорошо отношусь к Константину Геничу и к Артёму Дзюбе и хочу, чтобы они встретились и решили между собой все проблемы», — приводит слова Павлюченко телеграм-канал «За кадром РПЛ» со ссылкой на аккаунт экс-игрока в социальной сети.

Напомним, инцидент произошёл перед ретроматчем легенд «Спартака» и «Динамо», когда футбольный комментатор Тимур Журавель задал Павлюченко вопрос: «Дзюба — псина или нет?», явно сделав отсылку к цитате своего коллеги Константина Генича, который ранее назвал Дзюбу «футбольной псиной» в ответ на критику телекомментаторов со стороны Артёма. Павлюченко с улыбкой на лице ответил на вопрос о Дзюбе: «Пёс вонючий!»

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