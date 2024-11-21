«Настоящий тест». Юрий Сёмин — о возможном матче сборной России с Уругваем

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном товарищеском матче между национальными командами России и Уругвая.

«Замечательно, если в 2025 году состоится встреча сборных России и Уругвая. Думаю, будет аншлаг на стадионе, если матч пройдёт у нас. Сборная Уругвая — это совсем другой уровень. Это будет настоящий тест для наших игроков. Игра с Уругваем – хорошая перспектива. Потому что все относятся очень серьёзно к любым матчам, которые есть в календаре», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.