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«Настоящий тест». Юрий Сёмин — о возможном матче сборной России с Уругваем

«Настоящий тест». Юрий Сёмин — о возможном матче сборной России с Уругваем
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном товарищеском матче между национальными командами России и Уругвая.

«Замечательно, если в 2025 году состоится встреча сборных России и Уругвая. Думаю, будет аншлаг на стадионе, если матч пройдёт у нас. Сборная Уругвая — это совсем другой уровень. Это будет настоящий тест для наших игроков. Игра с Уругваем – хорошая перспектива. Потому что все относятся очень серьёзно к любым матчам, которые есть в календаре», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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