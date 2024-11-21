Азар обогнал Мбаппе в заезде на картинге

Во время ноябрьской международной паузы нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе принял участие в заезде на картинге, где одним из его соперников выступил бывший вингер бельгийской национальной команды и «сливочных» Эден Азар. Напомним, 25-летний футболист не был вызван в расположение «трёхцветных» в октябре и ноябре.

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге:

По результатам заезда Эден Азар занял второе место, опередив Мбаппе на одну позицию. После завершения гонки была сделана совместная фотография бывшего и действующего игроков «Реала» на пьедестале почёта.