«Футбол сработал как политика». Левандовски — о не вручённом ему «Золотом мяче» — 2020

Бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ныне выступающий за «Барселону», заявил о готовности получить «Золотой мяч» за 2020 год, вручение которого не состоялось из-за коронавирусной пандемии.

«В то время я не понимал, почему [награда не была вручена]. Во всех лигах играли, Лига чемпионов продолжалась. Я знаю, что иногда футбол работает как политика, потому что, пока есть футбол, есть и бизнес, а пока есть бизнес, есть и политика.

Готов ли я принять «Золотой мяч» за 2020 год сейчас? Конечно!» — сказал Левандовски в видео на YouTube-канале Рио Фердинанда.

В сезоне-2019/2020 польский футболист сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил 48 голов и сделал девять результативных передач.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом: