Вратарь «Лацио» подал жалобу на бывшую девушку из-за запрета на общение с сыном

Голкипер ФК «Лацио» Иван Проведель пожаловался в прокуратуру на свою бывшую девушку Джудитту Капечки из-за того, что та не давала ему видеться с их трёхлетним сыном. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник пояснил, что «договорённости о распределении времени в вопросе общения с ребёнком не соблюдаются, что препятствует способности футболиста поддерживать связь со своим сыном».

Сейчас делом занимаются следователи. Позднее порядок общения с ребёнком между обоими родителями рассмотрят местные органы опеки.

Напомним, футболисту 30 лет. Действующий контракт вратаря с римским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 14 млн.