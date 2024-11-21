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Вратарь «Лацио» подал жалобу на бывшую девушку из-за запрета на общение с сыном

Вратарь «Лацио» подал жалобу на бывшую девушку из-за запрета на общение с сыном
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Голкипер ФК «Лацио» Иван Проведель пожаловался в прокуратуру на свою бывшую девушку Джудитту Капечки из-за того, что та не давала ему видеться с их трёхлетним сыном. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник пояснил, что «договорённости о распределении времени в вопросе общения с ребёнком не соблюдаются, что препятствует способности футболиста поддерживать связь со своим сыном».

Сейчас делом занимаются следователи. Позднее порядок общения с ребёнком между обоими родителями рассмотрят местные органы опеки.

Напомним, футболисту 30 лет. Действующий контракт вратаря с римским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 14 млн.

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