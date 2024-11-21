Левандовски: Месси и Роналду из другого мира, но я хотел превзойти их хоть в чём-то

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о конкуренции с экс-нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду и бывшим игроком сине-гранатовых Лионелем Месси.

«Я смотрел на них, чтобы заставить себя бить рекорды и забивать голы. Не имею в виду, что хотел бы побить их рекорды, ведь они из другого мира, но мне бы хотелось стоять сразу за ними или превзойти их хотя бы в некоторых аспектах. Я желал, чтобы моё имя стояло рядом с их в номинациях для лауреатов премий», — сказал Левандовски в видео на YouTube-канале Рио Фердинанда.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами.

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