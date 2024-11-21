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«Фергюсону нельзя сказать «нет». Левандовски — о срыве его перехода в «МЮ» в 2012 году

«Фергюсону нельзя сказать «нет». Левандовски — о срыве его перехода в «МЮ» в 2012 году
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как сорвался его трансфер из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.

«В 2012 году я согласился перейти в «Манчестер Юнайтед», потому что, если сэр Алекс Фергюсон зовёт тебя, ты не можешь сказать «нет». Тем более что мне было всего 22 или 23 года. Я был счастлив в «Боруссии», но «Манчестер Юнайтед» тогда был на пике. Также помню разговор с президентом «Боруссии». Он сказал мне, что я нужен команде, они не собираются продавать меня в «Манчестер Юнайтед», — сказал Левандовски в видео на YouTube-канале Рио Фердинанда.

Польский футболист выступал за «шмелей» с 2010 по 2014 год. Сэр Алекс Фергюсон возглавлял манкунианцев с 1986 по 2013 год.

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