Голкипер «Оренбурга» рассказал, в чём заключаются проблемы клуба в текущем сезоне

Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв рассказал, в чём, по его мнению, заключается основная проблема команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Честно, уже столько причин возможных называли, что не понимаешь, где истина, а где ложь. Реально нет ответа какого-то. Банально, но будто единственный выход из ситуации — продолжать работать. Нужно, чтобы каждый начал с себя и выкладывался на 100%.

— Но что-то изменилось в тренировочном процессе при Владимире Слишковиче?

— Наверное, тут более детальный подход к каждому сопернику. Мы не столько зависим от своей игры, сколько готовимся теперь к каждому сопернику и отталкиваемся от него, — приводит слова Москвичёва «Матч ТВ».

Напомним, сейчас ФК «Оренбург» располагается на последнем, 16-м месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба восемь очков по результатам 15 туров.