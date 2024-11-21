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Хави не возглавит «Интер Майами» из-за сложных отношений с Месси и Альбой — Sport.es

Хави не возглавит «Интер Майами» из-за сложных отношений с Месси и Альбой — Sport.es
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«Интер Майами» не намерен назначать испанского специалиста Хави на пост главного тренера команды ввиду его напряжённых отношений с нападающим «фламинго» Лионелем Месси и защитником Жорди Альбой. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Месси и Хави всегда поддерживали «правильные личные и профессиональные отношения», однако в последнее время они ухудшились. При этом личные и рабочие отношения между Хави и Альбой полностью разорваны. Несмотря на это, испанский тренер по-прежнему является товарищем для полузащитника «Интер Майами» Серхио Бускетса.

Ранее в СМИ появлялась информация, что действующий главный тренер американского клуба Херардо Мартино увольняется по личным причинам.

Напомним, Месси, Альба, Бускетс и Хави вместе выступали за «Барселону» до ухода последнего из команды летом 2015 года.

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