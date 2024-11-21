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Нобоа: матч сборных России и Эквадора возможен, это был бы уже соперник другого уровня

Нобоа: матч сборных России и Эквадора возможен, это был бы уже соперник другого уровня
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Эквадорский футболист Кристиан Нобоа высказался о возможном товарищеском матче между национальными командами России и Эквадора.

«Сборная Эквадора сейчас начала показывать свой уровень. Раньше игры не было, сейчас всё хорошо. Теперь Эквадор уже очень серьёзная сборная. Конечно, для сборной России это соперник уже другого уровня, нежели Бруней или Сирия. Класс российской команды тоже очень высокий, но жаль, что сейчас толком не получается его показать. Думаю, что такой матч возможен», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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