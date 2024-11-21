Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Нобоа: мне было бы интересно, если бы в РПЛ сменился чемпион

Экс-игрок «Зенита» Нобоа: мне было бы интересно, если бы в РПЛ сменился чемпион
Комментарии

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа высказался о гонке лидеров за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Зенит» всегда был хорошей командой. У них всё есть. Но иногда бывает тяжело, и ты не знаешь, почему так. «Краснодар», главный конкурент «Зенита», — сильная команда, однако в конце часто случаются какие-то проблемы. Мне было бы интересно, если бы чемпион сменился. Сыграна только половина чемпионата, посмотрим», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сейчас вершину турнирной таблицы занимает «Краснодар» с 37 очками. На втором месте расположился «Зенит» с 36 очками в активе.

Материалы по теме
Вратарь «Зенита» заявил о желании перейти в европейский чемпионат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android