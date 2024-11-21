Экс-игрок «Зенита» Нобоа: мне было бы интересно, если бы в РПЛ сменился чемпион

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа высказался о гонке лидеров за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Зенит» всегда был хорошей командой. У них всё есть. Но иногда бывает тяжело, и ты не знаешь, почему так. «Краснодар», главный конкурент «Зенита», — сильная команда, однако в конце часто случаются какие-то проблемы. Мне было бы интересно, если бы чемпион сменился. Сыграна только половина чемпионата, посмотрим», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сейчас вершину турнирной таблицы занимает «Краснодар» с 37 очками. На втором месте расположился «Зенит» с 36 очками в активе.