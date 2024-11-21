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В новом контракте Гвардиолы нет пункта о разрыве при исключении «Сити» из АПЛ — Романо

В новом контракте Гвардиолы нет пункта о разрыве при исключении «Сити» из АПЛ — Романо
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В новом контракте испанского специалиста Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» нет пункта о досрочном расторжении трудового соглашения. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в новой версии документа отсутствует положение, согласно которому контракт Гвардиолы перестанет действовать в случае потенциального исключения «горожан» из английской Премьер-лиги за нарушение ею финансовых правил.

Ранее в СМИ появились сведения, что 53-летний тренер пролонгирует трудовое соглашение с «Манчестер Сити» до лета 2026 года с возможностью продления ещё на год. На текущий момент продолжается расследование относительно возможных финансовых нарушений со стороны «горожан».

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