Салах — главный претендент на «Золотой мяч» — 2025 по версии Goal, Винисиус — четвёртый

Известный британский новостной сайт о футболе Goal.com составил рейтинг из 15 футболистов, на текущий момент являющихся основными претендентами на выигрыш «Золотого мяча» — 2025. Первое место в этом списке занял вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. На второй строчке расположился форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. Замыкает тройку лидеров полузащитник сине-гранатовых Рафинья.

Топ-15 претендентов на «Золотой мяч» — 2025 по версии Goal.com:

Мохамед Салах («Ливерпуль»); Роберт Левандовски («Барселона»); Рафинья («Барселона»); Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид); Джамал Мусиала («Бавария»); Ламин Ямаль («Барселона»); Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»); Гарри Кейн («Бавария»); Виктор Дьёкереш («Спортинг»); Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид); Флориан Вирц («Байер»); Букайо Сака («Арсенал»); Коул Палмер («Челси»); Омар Мармуш («Айнтрахт»); Кристиан Пулишич («Милан»).

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