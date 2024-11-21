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Салах — главный претендент на «Золотой мяч» — 2025 по версии Goal, Винисиус — четвёртый

Салах — главный претендент на «Золотой мяч» — 2025 по версии Goal, Винисиус — четвёртый
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Известный британский новостной сайт о футболе Goal.com составил рейтинг из 15 футболистов, на текущий момент являющихся основными претендентами на выигрыш «Золотого мяча» — 2025. Первое место в этом списке занял вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. На второй строчке расположился форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. Замыкает тройку лидеров полузащитник сине-гранатовых Рафинья.

Топ-15 претендентов на «Золотой мяч» — 2025 по версии Goal.com:

  1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  2. Роберт Левандовски («Барселона»);
  3. Рафинья («Барселона»);
  4. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид);
  5. Джамал Мусиала («Бавария»);
  6. Ламин Ямаль («Барселона»);
  7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  8. Гарри Кейн («Бавария»);
  9. Виктор Дьёкереш («Спортинг»);
  10. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
  11. Флориан Вирц («Байер»);
  12. Букайо Сака («Арсенал»);
  13. Коул Палмер («Челси»);
  14. Омар Мармуш («Айнтрахт»);
  15. Кристиан Пулишич («Милан»).
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