Салах — главный претендент на «Золотой мяч» — 2025 по версии Goal, Винисиус — четвёртый
Известный британский новостной сайт о футболе Goal.com составил рейтинг из 15 футболистов, на текущий момент являющихся основными претендентами на выигрыш «Золотого мяча» — 2025. Первое место в этом списке занял вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. На второй строчке расположился форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. Замыкает тройку лидеров полузащитник сине-гранатовых Рафинья.
Топ-15 претендентов на «Золотой мяч» — 2025 по версии Goal.com:
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Роберт Левандовски («Барселона»);
- Рафинья («Барселона»);
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид);
- Джамал Мусиала («Бавария»);
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Виктор Дьёкереш («Спортинг»);
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
- Флориан Вирц («Байер»);
- Букайо Сака («Арсенал»);
- Коул Палмер («Челси»);
- Омар Мармуш («Айнтрахт»);
- Кристиан Пулишич («Милан»).
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