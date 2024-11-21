Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция «Барселоны» по будущему Френки де Йонга в клубе

Стала известна позиция «Барселоны» по будущему Френки де Йонга в клубе
Комментарии

Атакующий полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг ещё не дал ответ на предложение сине-гранатовых о продлении контракта, в связи с чем в каталонском клубе занимают позицию, что 27-летний футболист будет выставлен на трансфер «скорее раньше, чем позже», если не пролонгирует своё трудовое соглашение. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, несмотря на то что нидерландский игрок не отвечает на предложение «Барселоны» о новом контракте, он никому не сообщал о желании покинуть стан сине-гранатовых.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме
Лионель Месси появится на праздновании 125-летия «Барселоны»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android