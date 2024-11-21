Стала известна позиция «Барселоны» по будущему Френки де Йонга в клубе

Атакующий полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг ещё не дал ответ на предложение сине-гранатовых о продлении контракта, в связи с чем в каталонском клубе занимают позицию, что 27-летний футболист будет выставлен на трансфер «скорее раньше, чем позже», если не пролонгирует своё трудовое соглашение. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, несмотря на то что нидерландский игрок не отвечает на предложение «Барселоны» о новом контракте, он никому не сообщал о желании покинуть стан сине-гранатовых.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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