«Не создан для топ-клубов». Экс-скаут «Барселоны» Кркич — о Тчуамени периода игры в Лиге 1

Бывший футболист и скаут «Барселоны» Боян Кркич заявил, что не рекомендовал сине-гранатовым приобретать полузащитника Орельена Тчуамени в период его выступлений в «Монако».

«Я посещал матчи с его участием два или три раза: игры с «ПСЖ» и «Марселем». В своих отчётах я всегда писал одно и то же: у него есть мощь, сила, агрессивность в отборе, возможно, даже чрезмерная, но мало креативности. Я установил, что Тчуамени не подходит для большого клуба. Он мне не нравился», — приводит слова Кркича Football Espana со ссылкой на SER Catalunya.

Полузащитник выступал за «Монако» с 2020 по 2022 год. Летом 2022 года Тчуамени перешёл в мадридский «Реал».

Материалы по теме Стала известна позиция «Ливерпуля» по возможному приобретению Тчуамени

Самый дорогой трансфер в истории футбола: