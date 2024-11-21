Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не создан для топ-клубов». Экс-скаут «Барселоны» Кркич — о Тчуамени периода игры в Лиге 1

«Не создан для топ-клубов». Экс-скаут «Барселоны» Кркич — о Тчуамени периода игры в Лиге 1
Комментарии

Бывший футболист и скаут «Барселоны» Боян Кркич заявил, что не рекомендовал сине-гранатовым приобретать полузащитника Орельена Тчуамени в период его выступлений в «Монако».

«Я посещал матчи с его участием два или три раза: игры с «ПСЖ» и «Марселем». В своих отчётах я всегда писал одно и то же: у него есть мощь, сила, агрессивность в отборе, возможно, даже чрезмерная, но мало креативности. Я установил, что Тчуамени не подходит для большого клуба. Он мне не нравился», — приводит слова Кркича Football Espana со ссылкой на SER Catalunya.

Полузащитник выступал за «Монако» с 2020 по 2022 год. Летом 2022 года Тчуамени перешёл в мадридский «Реал».

Материалы по теме
Стала известна позиция «Ливерпуля» по возможному приобретению Тчуамени

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android