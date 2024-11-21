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Вратарь «Оренбурга» назвал футболиста, которого считает лучшим игроком «Зенита»

Вратарь «Оренбурга» назвал футболиста, которого считает лучшим игроком «Зенита»
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Голкипер «Зенита», выступающий на правах аренды за «Оренбург», Богдан Москвичёв рассказал, кого считает лучшим игроком санкт-петербургской команды.

«Мне очень понравился Дуглас. Это вообще машина! Понятно, наверное, не безошибочная, но он совершает ошибку примерно раз в 100 лет. Еще Педро очень удивил, когда он приехал только. Такой резкий, шустрый — вот реальный бразилец.

Но вообще в «Зените» очень много сильных игроков. Маттео Кассьерра запомнился ещё. Когда в молодёжном футболе нападающий выходит со мной один на один, там я чувствую себя на коне, могу как-то понимать мысли форварда — что он будет делать дальше. Когда же против меня на тренировке выходил Кассьерра, то, даже когда я думал, что перекрываю всё, он всё равно находил лазейку и забивал», — приводит слова Москвичёва «Матч ТВ».

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