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Гендиректор махачкалинского «Динамо» прокомментировал положение клуба в текущем сезоне

Гендиректор махачкалинского «Динамо» прокомментировал положение клуба в текущем сезоне
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об игре клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Если взять результат, то мы недовольны. Такое ощущение, что недобрали очки. Что касается самого процесса — тренировочного, как ребята себя показывают в игре, по самоотдаче футболистов и по тому, как мы двигаемся, — здесь у меня удовлетворённость есть. Я вижу, как прогрессируют ребята. В том числе как влились пришедшие летом футболисты», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, сейчас клуб располагается на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у махачкалинского «Динамо» 15 очков по результатам 15 матчей.

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