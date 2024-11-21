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Хакими продлил контракт с «ПСЖ» до 2029 года — Романо

Хакими продлил контракт с «ПСЖ» до 2029 года — Романо
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Правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими пролонгировал трудовое соглашение с парижским клубом до июня 2029 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в скором времени должно состояться официальное объявление о продлении контракта с 26-летним футболистом.

Хакими перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года из «Интера». За этот период он принял участие в 133 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 22 результативными передачами… Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость марокканского футболиста составляет € 60 млн.

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