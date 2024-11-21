Итальянский клуб уволил сразу двух тренеров за один день

Итальянский клуб «Пьяченца» в один день уволил сразу двух тренеров. Руководство команды накануне сообщило, что со своих постов уходят спортивный директор Алессио Сесту и главный тренер Кармине Парлато. На место последнего назначили Симоне Бентивольо, который не продержался на новой должности больше суток.

«Мы разорвали контракт с Симоне Бентивольо по обоюдному согласию. Руководство с этого момента осуществляет Стефано Россини», — говорится в заявлении клуба.

Причиной разрыва соглашения со специалистом стало недовольство болельщиков, которые заявили о бойкотировании матчей в случае, если Бентивольо продолжит занимать этот пост. Фанаты припомнили специалисту скандал с договорными встречами в 2011 году. Тогда итальянский тренер признал свою вину и был дисквалифицирован на 13 месяцев. Руководство клуба уволило назначенного наставника в этот же день.

После 12 туров «Пьяченца» с 14 очками занимает 11-е место в группе D серии D. Клуб одержал три победы, потерпел четыре поражения и пять раз сыграл вничью.