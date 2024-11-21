Левандовски заявил, что Гвардиола казался игрокам «Баварии» тяжёлым человеком

Бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ныне выступающий за «Барселону», рассказал о трансформации как личности экс-тренера мюнхенского клуба Хосепа Гвардиолы, с 2016 года возглавляющего «Манчестер Сити».

«Как человек он был тяжёлым для игроков. В то время он был блестящ с точки зрения футбольной тактики и думал, что если все будут следовать за ним, то победят. Позже я увидел, что он изменился. Думаю, Гвардиола понял, что если он будет более человечным и открытым, то это поможет ему больше, чем тактика», — сказал Левандовски в видео на YouTube-канале Рио Фердинанда.

Гвардиола возглавлял мюнхенский клуб с 2013 по 2016 год.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом: