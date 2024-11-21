Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поддержка расиста». Тим Ховард раскритиковал Пулишича, повторившего танец Трампа

«Поддержка расиста». Тим Ховард раскритиковал Пулишича, повторившего танец Трампа
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь сборной США Тим Ховард подверг критике вингера американской национальной команды Кристиана Пулишича, который отпраздновал гол в ворота Ямайки, исполнив известный танец будущего президента США Дональда Трампа.

«Вот моё личное мнение: танцевать, подражая Дональду Трампу, глупо. Почему? Потому что, будь то президент Соединённых Штатов или мой сосед по улице, я бы никогда не поддержал того, кого считаю расистом. Я бы не прославлял это. Я бы ни за что этого не сделал.

Если кто-то придерживается противоположного мнения, нет проблем. Но если вы собираетесь сделать политическое заявление, будьте достаточно смелыми и дерзкими, чтобы поддержать его. Не молчите и не притворяйтесь невиновным, как Кристиан Пулишич.

Звезда сборной США по футболу стал последним спортсменом, исполнившим танец Трампа после того, как на этой неделе забил гол в матче с Ямайкой. Позже он заявил: «Это не политический танец. Я сделал это просто ради забавы. Видел, как это делают другие, и мне показалось это смешным».

Я в это не верю. Любое проявление поддержки Дональда Трампа носит политический характер. Но Пулишич здесь не одинок», — написал Ховард для Daily Mail, подвергнув критике и других спортсменов, повторивших танец Трампа.

Материалы по теме
Трамп назначит министром образования соосновательницу реслинг-промоушена WWE

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android