«Поддержка расиста». Тим Ховард раскритиковал Пулишича, повторившего танец Трампа

Бывший вратарь сборной США Тим Ховард подверг критике вингера американской национальной команды Кристиана Пулишича, который отпраздновал гол в ворота Ямайки, исполнив известный танец будущего президента США Дональда Трампа.

«Вот моё личное мнение: танцевать, подражая Дональду Трампу, глупо. Почему? Потому что, будь то президент Соединённых Штатов или мой сосед по улице, я бы никогда не поддержал того, кого считаю расистом. Я бы не прославлял это. Я бы ни за что этого не сделал.

Если кто-то придерживается противоположного мнения, нет проблем. Но если вы собираетесь сделать политическое заявление, будьте достаточно смелыми и дерзкими, чтобы поддержать его. Не молчите и не притворяйтесь невиновным, как Кристиан Пулишич.

Звезда сборной США по футболу стал последним спортсменом, исполнившим танец Трампа после того, как на этой неделе забил гол в матче с Ямайкой. Позже он заявил: «Это не политический танец. Я сделал это просто ради забавы. Видел, как это делают другие, и мне показалось это смешным».

Я в это не верю. Любое проявление поддержки Дональда Трампа носит политический характер. Но Пулишич здесь не одинок», — написал Ховард для Daily Mail, подвергнув критике и других спортсменов, повторивших танец Трампа.

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