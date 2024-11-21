Холанд: вероятно, Гвардиола — лучший тренер из когда-либо живших

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

«Он лучший тренер в мире, и, вероятно, лучший из когда-либо живших», — приводит слова Холанда Sky Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 53-летний специалист продлил контракт с «Манчестер Сити» до лета 2026 года с возможностью пролонгации ещё на сезон.

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году. Под руководством Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов.

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: