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Холанд: вероятно, Гвардиола — лучший тренер из когда-либо живших

Холанд: вероятно, Гвардиола — лучший тренер из когда-либо живших
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

«Он лучший тренер в мире, и, вероятно, лучший из когда-либо живших», — приводит слова Холанда Sky Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 53-летний специалист продлил контракт с «Манчестер Сити» до лета 2026 года с возможностью пролонгации ещё на сезон.

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году. Под руководством Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов.

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