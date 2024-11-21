В тренерском штабе сборной России ответили на вопрос о премиальных за товарищеские матчи

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос о премиальных для тренерского штаба национальной команды за товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина в подобных встречах обыграли Бруней (11:0) и Сирию (4:0). Напомним, ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что футболисты получат по 220 тыс. рублей за участие в ноябрьском учебно-тренировочном сборе.

— Тренерский штаб вообще не получает премиальных за эти матчи. А футболисты точно не играют за деньги.

— Но такие выплаты есть?

— Честно говоря, даже не знаю. Точно знаю про тренерский штаб, что у нас ничего нет, — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Помимо матчей с Брунеем и Сирией, в 2024 году подопечные Валерия Карпина провели товарищескую игру с Сербией (21 марта), в которой одержали победу со счётом 4:0. 7 июня сборная России победила Беларусь со счётом 4:0. 5 сентября российская национальная команда обыграла Вьетнам со счётом 3:0.

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Как сборная России играет при Карпине: