Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В тренерском штабе сборной России ответили на вопрос о премиальных за товарищеские матчи

В тренерском штабе сборной России ответили на вопрос о премиальных за товарищеские матчи
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос о премиальных для тренерского штаба национальной команды за товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина в подобных встречах обыграли Бруней (11:0) и Сирию (4:0). Напомним, ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что футболисты получат по 220 тыс. рублей за участие в ноябрьском учебно-тренировочном сборе.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

— Тренерский штаб вообще не получает премиальных за эти матчи. А футболисты точно не играют за деньги.

— Но такие выплаты есть?
— Честно говоря, даже не знаю. Точно знаю про тренерский штаб, что у нас ничего нет, — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Помимо матчей с Брунеем и Сирией, в 2024 году подопечные Валерия Карпина провели товарищескую игру с Сербией (21 марта), в которой одержали победу со счётом 4:0. 7 июня сборная России победила Беларусь со счётом 4:0. 5 сентября российская национальная команда обыграла Вьетнам со счётом 3:0.

Материалы по теме
Игроки сборной России получат по 220 тыс. рублей за матчи с Брунеем и Сирией — источник

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android