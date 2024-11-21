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Восстановившегося после травмы Головина внесли в заявку на матч «Монако» — «Брест»

Восстановившегося после травмы Головина внесли в заявку на матч «Монако» — «Брест»
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Российского полузащитника Александра Головина, выступающего за «Монако», допустили к тренировкам в общей группе. Об этом сообщили в пресс-службе футбольной команды.

Футболист восстановился после травмы и был включён в заявку на матч «Монако» — «Брест» в рамках 12-го тура национального чемпионата Франции. Напомним, встреча клубов состоится уже завтра, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Брест
Брест
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне Александр Головин провел за «Монако» 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Напомним, игрок получил травму лодыжки в августе текущего года, из-за чего выпал из тренировочного процесса.

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