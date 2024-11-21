«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой до 2027 года

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о подписании нового двухлетнего контракта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Ранее в СМИ появлялась информация, что новое трудовое соглашение 53-летнего тренера заключено по схеме «1+1». По окончании сезона-2025/2026 контракт может быть продлён ещё на сезон.

Предыдущий контракт Гвардиолы был рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году. Под руководством Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов. После 11 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» заработал 23 очка и на текущий момент занимает второе место.

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