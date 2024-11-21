Газизов — о Гаджиеве: Гаджи Муслимович — кладезь футбольного интеллекта и мудрости

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, чему его научил президент клуба Гаджи Гаджиев.

«Многому научился, и ещё многому предстоит. Я перенял у него отношение к жизни. Узнал больше о тренировочном процессе… Для меня очень многие вещи откровением стали. Всё же я сам не тренер, но обязан знать процессы. Не так глубоко, как сами специалисты, но как менеджер обязан это знать. Для меня это мощное подспорье. Гаджи Муслимович — кладезь не только футбольного интеллекта, но и житейской мудрости», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, сейчас махачкалинское «Динамо» находится на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 15 очков по результатам 15 встреч.