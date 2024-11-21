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Гвардиола — о продлении контракта с «Сити»: надеюсь, выиграем ещё больше трофеев

Гвардиола — о продлении контракта с «Сити»: надеюсь, выиграем ещё больше трофеев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от продления контракта с «горожанами» ещё на два года.

«Манчестер Сити» так много значит для меня. Это мой девятый сезон здесь. Мы пережили вместе столько удивительных моментов. Я испытываю особые чувства к этому футбольному клубу. Вот почему я так рад, что останусь ещё на два сезона.

Спасибо всем за то, что продолжаете доверять мне и поддерживать меня — владельцу, председателю Халдуну, Феррану, Чики, игрокам и, конечно, болельщикам… всем, кто связан с «Манчестер Сити». Для меня всегда было честью, удовольствием и привилегией находиться здесь.

Уже много раз говорил это, но у меня есть всё, о чём только может мечтать тренер, и я очень это ценю. Надеюсь, теперь мы сможем добавить ещё больше трофеев к тем, что уже выиграли. Это будет моей главной задачей», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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