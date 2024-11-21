«Золотого кабана» во второй раз вручили Александру Максименко фанаты «Спартака»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко получил награду от фанатов клуба — «Золотого кабана».

«Традиционная награда вручается нашими фанатами с 2002 года! Саша во второй раз получает подобный приз – первый был за сезон-2019/2020», — говорится в заявлении клуба.

Приз игроку вручил 15-летний Всеслав Степанов, кандидат в мастера спорта и член основного состава юношеской сборной России по боксу, представляющий фанатов «Спартака».

Напомним, вратарь выступает за красно-белых с 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах. Сейчас клуб располагается на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, в активе у команды 28 очков по результатам 15 матчей.