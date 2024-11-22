Стало известно, чем тренерский подход Аморима в «МЮ» отличается от методики тен Хага

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим требует от футболистов команды большей интенсивности, скорости и «динамичного мышления» на тренировках. Португальский специалист хочет сократить время на возврат мяча после его потери. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, в отличие от бывшего главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага, который не мог «повести людей за собой и эмоционально вовлечь их», Аморим способен на это. 39-летний специалист осознаёт важность умения взывать к чувствам футболистов.

Подчёркивается, что подход Аморима уже расположил к нему игроков и персонал клуба. На текущий момент обстановка в «Манчестер Юнайтед» характеризуется как «требовательная, но весёлая».

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