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В «Реале» уверены, что Дэвис перейдёт к ним, несмотря на интерес к игроку от «МЮ» — AS

В «Реале» уверены, что Дэвис перейдёт к ним, несмотря на интерес к игроку от «МЮ» — AS
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В мадридском «Реале» убеждены, что 24-летний левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис присоединится к ним грядущим летом в качестве свободного агента, несмотря на активный интерес к канадскому футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Королевском клубе» также ожидают, что после прихода Дэвиса, команду покинет либо Ферлан Менди, либо Фран Гарсия.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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