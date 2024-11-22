В Испании по-прежнему не наказали фанатов, уличённых в расизме во время «эль класико» — AS

Комиссия по борьбе с насилием Королевской испанской футбольной федерации по-прежнему не вынесла решение в отношении болельщиков, допустивших расистские оскорбления в адрес футболистов «Барселоны» во время её матча с мадридским «Реалом» в 11-м туре чемпионата Испании, который прошёл 26 октября. Об этом сообщает AS.

По информации источника, решение по этому делу не вынесено, несмотря на то что данная комиссия собиралась трижды после «эль класико». Подчёркивается, что ранее в подобных случаях Комиссия по борьбе с насилием выносила свой вердикт гораздо быстрее.

Расистским оскорблениям подверглись нападающие «Барселоны» Ламин Ямаль, Рафинья и Ансу Фати.

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