В Испании по-прежнему не наказали фанатов, уличённых в расизме во время «эль класико» — AS
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Комиссия по борьбе с насилием Королевской испанской футбольной федерации по-прежнему не вынесла решение в отношении болельщиков, допустивших расистские оскорбления в адрес футболистов «Барселоны» во время её матча с мадридским «Реалом» в 11-м туре чемпионата Испании, который прошёл 26 октября. Об этом сообщает AS.
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
По информации источника, решение по этому делу не вынесено, несмотря на то что данная комиссия собиралась трижды после «эль класико». Подчёркивается, что ранее в подобных случаях Комиссия по борьбе с насилием выносила свой вердикт гораздо быстрее.
Расистским оскорблениям подверглись нападающие «Барселоны» Ламин Ямаль, Рафинья и Ансу Фати.
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