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Газизов — о работе в «Спартаке»: да мне первое место нужно было!

Газизов — о работе в «Спартаке»: да мне первое место нужно было!
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о периоде работы в московском «Спартаке».

«Да мне первое место нужно было! Зачем мне влиять там на что-то? У меня же там всё прописано. Победа в чемпионате — плюс 50 млн. Ещё продажи какие-нибудь и деньги есть. Мне не надо было ничего, у меня и так была нормальная зарплата. Я был защищён в этом плане абсолютно. Поэтому и была уверенность во всём», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, специалист занимал должность генерального директора московского «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

Сейчас красно-белые находятся на пятом месте турнирной таблицы РПЛ с 28 очками в активе. Махачкалинское «Динамо» занимает 11-ю строчку с 15 очками.

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