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Левандовски: Ямаль первый футболист, увидев игру которого я сказал: «Вау! Кто это?»

Левандовски: Ямаль первый футболист, увидев игру которого я сказал: «Вау! Кто это?»
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36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о 17-летнем вингере сине-гранатовых Ламине Ямале.

«Впервые я обратил внимание на него на тренировке, когда ему было 15 лет. Я видел множество талантливых игроков, но [увидев Ямаля] впервые в своей жизни, я сказал про себя: «Вау! Кто это? Как это возможно – обладать таким уровнем в таком возрасте?»

Затем ему исполнилось 16 лет, и я снова думал, что невозможно быть настолько хорошим футболистом, он очень умён. С одной стороны, невероятно то, что он делал и продолжает делать. С другой стороны, скоро для него станет большим испытанием остаться на этом уровне или, может быть, сделать следующий шаг. Он должен будет думать, что необходимо сделать, чтобы оставаться на вершине в 28, 29 или 30 лет», — сказал Левандовски в видео на YouTube-канале Рио Фердинанда.

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