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«Реал Сосьедад» разгромил «Хове Эспаньол» в Кубке Испании

«Реал Сосьедад» разгромил «Хове Эспаньол» в Кубке Испании
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Закончился матч первого раунда Кубка Испании, в котором «Хове Эспаньол» принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла в Аликанте на стадионе «Сан-Висенте-дель-Распеч» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Кубок Испании . 1-й раунд
21 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Хове Эспаньол
Сан-Висенте-дель-Распеч
Окончен
0 : 5
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 12'     0:2 Барренечеа – 15'     0:3 Гомес – 38'     0:4 Магунаселайя – 44'     0:5 Goti – 78'    

В составе победителей дубль оформил Андер Барренечеа и ещё по разу забивали Серхио Гомес, Хон Магунаселайя и Микель Готи.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша одолел «Мальорку» в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.).

Рекордсменом по числу побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала этот трофей 31 раз.

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