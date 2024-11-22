«Реал Сосьедад» разгромил «Хове Эспаньол» в Кубке Испании

Закончился матч первого раунда Кубка Испании, в котором «Хове Эспаньол» принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла в Аликанте на стадионе «Сан-Висенте-дель-Распеч» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Андер Барренечеа и ещё по разу забивали Серхио Гомес, Хон Магунаселайя и Микель Готи.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша одолел «Мальорку» в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.).

Рекордсменом по числу побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала этот трофей 31 раз.

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