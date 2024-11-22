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Григорян высказался о фаворите дерби между «Спартаком» и «Локомотивом»

Григорян высказался о фаворите дерби между «Спартаком» и «Локомотивом»
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Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в преддверии дерби с «Локомотивом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги, рассказав о фаворите данного матча.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
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«Нет в этом матче фаворита, потому что Станкович исправился. Мой постулат, что он туго соображает, уже не работает, потому что он сейчас принимает оптимальные решения. Думаю, что Станкович не вернётся к своим ошибкам. И «Спартак» хороший, и «Локомотив» хороший, поэтому здесь нет фаворита», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

По итогам 15 туров чемпионата России «Локомотив» располагается на третьем месте с 34 очками. «Спартак» набрал 28 очков и занимает пятую строчку.

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