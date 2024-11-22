Григорян высказался о фаворите дерби между «Спартаком» и «Локомотивом»

Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в преддверии дерби с «Локомотивом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги, рассказав о фаворите данного матча.

«Нет в этом матче фаворита, потому что Станкович исправился. Мой постулат, что он туго соображает, уже не работает, потому что он сейчас принимает оптимальные решения. Думаю, что Станкович не вернётся к своим ошибкам. И «Спартак» хороший, и «Локомотив» хороший, поэтому здесь нет фаворита», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

По итогам 15 туров чемпионата России «Локомотив» располагается на третьем месте с 34 очками. «Спартак» набрал 28 очков и занимает пятую строчку.

Главные футбольные дерби России: