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Гвардиола назвал причину, по которой он решил продлить контракт с «Манчестер Сити»

Гвардиола назвал причину, по которой он решил продлить контракт с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о продлении соглашения с «горожанами», которое будет действовать до 2027 года.

«Почему я остался? Ну, я чувствовал, что не могу уйти сейчас. Всё очень просто. Не спрашивайте меня о причине. Возможно, четыре поражения стали причиной, по которой я почувствовал, что не могу уйти...» — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году. Под руководством Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов.

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